Polícia

Polícia

Homem é vítima de tentativa de homicídio em Parauapebas

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros no local. O estado de saúde da vítima, no entanto, não foi informado.

Maurício Pereira de Souza foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (17), em Parauapebas, no sudeste do Pará. O crime ocorreu por volta de 0h15, no bairro Nova Vitória, e teria sido cometido por um indivíduo identificado apenas como “Valtinho”.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima com diversos ferimentos causados por arma branca. Maurício apresentava um corte no pescoço, dois nas costas e outros dois nas costelas.

A Polícia Militar realizou buscas nas proximidades para tentar localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado. O caso foi registrado e deve ser investigado pela Polícia Civil.

