Homem é vítima de tentativa de homicídio em Parauapebas

Maurício Pereira de Souza foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (17), em Parauapebas, no sudeste do Pará. O crime ocorreu por volta de 0h15, no bairro Nova Vitória, e teria sido cometido por um indivíduo identificado apenas como “Valtinho”.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima com diversos ferimentos causados por arma branca. Maurício apresentava um corte no pescoço, dois nas costas e outros dois nas costelas.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros no local. O estado de saúde da vítima, no entanto, não foi informado.

A Polícia Militar realizou buscas nas proximidades para tentar localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado. O caso foi registrado e deve ser investigado pela Polícia Civil.