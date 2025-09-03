Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Homem é vítima de tentativa de homicídio ao buscar os filhos na escola em Tailândia

O caso está sendo investigado pela delegacia de Polícia Civil do município

O Liberal

Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde da última terça-feira (2), em frente a uma escola municipal em Tailândia, no nordeste do Pará. De acordo com informações, o alvo do ataque era um vigilante identificado como Jackson Rodrigues da Silva, de 33 anos, que chegava de motocicleta à unidade de ensino para buscar os filhos.

Nesse momento, um suspeito, que vestia roupa laranja e usava capacete, aguardava em frente ao local e efetuou pelo menos três disparos contra a vítima. Jackson foi atingido no rosto e caiu junto com os passageiros da moto. O suspeito fugiu em seguida.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Geral de Tailândia (HGT). Segundo a unidade, o estado de saúde do vigilante é estável, sem risco de morte.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Tailândia, que já conta com a colaboração da vítima para identificar o atirador e esclarecer a motivação do crime. Informações que ajudem a polícia devem ser repassadas ao disque denúncia (181).

