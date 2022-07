Homem é vítima de pistoleiros em ponte de Parauapebas

Um homem sofreu tentativa de homicídio na tarde desta quarta-feira (6), em Parauapebas, região sudeste do Pará. A vítima foi atingida por tiros disparados por pistoleiros na ponte do bairro Liberdade I. A vítima não teve o nome divulgado. Não há informações sobre o paradeiro dos suspeitos ou como o crime aconteceu. Também não se sabe por quantos disparos a vítima foi atingida.

Pessoas que estavam no local disseram que a vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado para o Hospital Municipal de Parauapebas com estado de saúde considerado grave.

As policiais Civil e Militar foram acionadas para o caso. A reportagem entrou em contato com a PC e, por meio de nota, respondeu apenas que está investigando o caso pela delegacia de Parauapebas.

