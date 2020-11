Homem é vítima de dupla em moto e tem o rosto desfigurado no Curió-Utinga

Um homem foi morto na noite desta terça-feira, 3, na passagem são Benedito no bairro do Curió-Utinga, em Belém. Ele conversava com conhecidos por volta das 21h quando dois indivíduos em uma moto chegaram e efetuaram vários disparos contra ele. A maioria dos tiros foi direcionada para a parte da cabeça, atingindo o rosto da vítima, que ficou desfigurada.

Identificado como Jonivaldo da Silva, de 44 anos, ele havia morado na comunidade até um tempo atrás, e mesmo tendo se mudado do local, frequentava o local com regularidade. Testemunhas ouvidas pela polícia disseram que ele costumava ser chamado para executar pequenos serviços de construção civil, como ajudante de pedreiro.

A perícia criminal atestou que Jonivaldo foi alvejado com cinco tiros - três na cabeça, uma nas costas e outro no peito - e teve morte instantânea. Guarnições do 27º Batalhão da PM estiveram no local colhendo as primeiras informações sobre o caso. De acordo com conhecidos, ele seria natural do município de Santa Isabel, Região Metropolitana de Belém, mas essa informação não foi confirmada pela polícia. A Delegacia de Homicídios investiga o crime.