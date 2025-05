Homem é suspeito de matar o próprio irmão com um facão em Goianésia do Pará

Erinaldo Pereira da Silva foi morto com golpes de facão, em Goianésia do Pará, no sudeste do estado, na noite de sábado (24). O principal suspeito é o irmão da vítima, que alegou legítima defesa e informou que o homicídio teria ocorrido após uma briga. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo as informações iniciais, por volta de 20h30, no bairro Floresta, os dois irmãos consumiam bebidas alcoólicas e teriam iniciado uma discussão. Na versão apresentada pelo suspeito, Erinaldo teria pegado o facão do tipo ‘terçado’ e o atacou, chegando a feri-lo. No entanto, o suspeito conseguiu tomar a arma e desferiu golpes contra o irmão.

Após as agressões, pessoas da área acionaram a Polícia Militar e uma equipe foi ao local do crime, onde encontraram a vítima e o suspeito feridos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e prestou socorro aos irmãos, que foram encaminhados ao Hospital Municipal de Goianésia do Pará. No entanto, Erinaldo não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento médico. O suspeito sofreu lesões em várias partes do corpo, recebeu atendimento na unidade de saúde e, em seguida, foi preso. Ele está à disposição da Justiça.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado como homicídio doloso na delegacia de Goianésia do Pará. "Um suspeito foi preso e perícias foram solicitadas para esclarecer as circunstâncias do crime", disse a instituição.