Homem é rendido em depósito de bebida e assaltante se irrita: 'Quer morrer no bagulho é?'

Um vídeo de um suposto assalto a um depósito de bebidas tem repercutido nas redes sociais ao longo desta terça-feira (22). Isso porque o suspeito, com arma em punho, rende um trabalhador do local e se irrita com reação da vítima. Câmeras de segurança registraram a ação que teria ocorrido em Benevides, região Metropolitana de Belém.

Em conversa no vídeo, o homem manda o suposto comerciante se afastar e deitar no chão. Não conformado, o assaltante rebate: “C*r*lho, vocês querem morrer no bagulho, é? […] fica reagindo no bagulho, mano”. A vítima revida: “Por**, eu não perdi? Eu perdi”.

O OLiberal.com entrou em contato com a Polícia Militar do Estado, que enviou uma nota informando que "não foi acionada para atender essa ocorrência".

