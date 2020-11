Homem é preso suspeito por estupro de criança de sete anos de idade

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a mãe da criança flagrou o homem acariciando a filha, no Assentamento Vitória, em Brazlândia, na madrugada desse domingo (15). Ela acionou a Polícia Militar e aguardou os policiais às margens da BR-080 para informar o ocorrido.

A equipe do Batalhão Rural foi até a casa de madeira onde estavam três homens e a avó da criança. De acordo com a mãe da vítima, os homens passaram a noite no local, consumindo bebidas alcoólicas e drogas. Quando ela chegou em casa, flagrou o suspeito acariciando as partes íntimas da filha, por volta das 2h50.

Ela disse que estava desconfiada desde que começou a perceber o comportamento arredio da filha, principalmente quando dava banho nela. Em defesa, o suspeito alegou que todos na casa dividem colchões devido à situação precária em que vivem.

Todos foram conduzidos para a 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), onde o suspeito foi detido em flagrante, após a vítima realizar o exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML).