Homem é preso suspeito de tentar matar ex-companheira trans a facadas em Belém

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na tarde de sexta-feira (20/3) suspeito de tentar matar a ex-companheira, uma mulher trans, a facadas em Belém. O crime ocorreu no dia 15 deste mês, no bairro da Pratinha.

Segundo a delegada Adriany Carvalho, titular da Delegacia de Enfrentamento ao Feminicídio (Defem), o caso foi motivado por inconformismo com o término do relacionamento. “O homem atraiu a vítima criando um perfil falso em uma rede social e, ao encontrá-la, desferiu golpes de faca na mulher, só parando a agressão após a intervenção indireta de terceiros, ocasião em que empreendeu fuga”, disse.

O homem foi localizado na Travessa Castelo Branco, no Bairro do Guamá, em Belém, onde também foi cumprida a ordem de busca e apreensão domiciliar, sendo apreendido aparelho celular do investigado, que será submetido à análise pericial para auxiliar na elucidação completa dos fatos.

Contra o suspeito havia uma ordem judicial de prisão preventiva. Ele foi detido e conduzido até a Defem, onde passou pelos procedimentos legais cabíveis e encontra-se à disposição da Justiça. “A ação é resultado do compromisso da Polícia Civil do Estado do Pará no enfrentamento à criminalidade violenta contra mulheres, reforçando o trabalho constante de repressão aos indivíduos e grupos envolvidos nessas práticas criminosas”, disse a delegada Adriany.

Qualquer denúncia de violência contra a mulher pode ser feita pelo número 181, Disque-Denúncia, ou pelo Serviço de Inteligência Artificial Anônima “Iara”, no WhatsApp (91) 3210-0181. A ligação é gratuita e o anonimato é garantido.