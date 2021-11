Homem é preso suspeito de roubar carga avaliada em R$ 100 mil

Na manhã desta quarta-feira (24), a Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DRFRC), cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um dos investigados pelo roubo de uma carga avaliada em R$ 100 mil. O crime ocorreu em setembro deste ano, no município de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

A ação criminosa foi praticada por três suspeitos que interceptaram o veículo de uma transportadora na rodovia BR-316, próximo ao viaduto do Coqueiro. Em seguida, os homens conduziram o veículo até o bairro de Águas Lindas, onde retiraram a mercadoria e a distribuíram em outros veículos.

A Polícia Civil iniciou as diligências que foram realizadas no sentido de identificar e prender os envolvidos, resultando na prisão de um dos investigados. O homem foi conduzido para procedimentos e já está à disposição da Justiça.

“A delegacia especializada vem intensificando o combate às ações criminosas, principalmente nesse final de ano, para assim identificar e prender os responsáveis por esses roubos, objetivando inibir a prática desses crimes na região metropolitana em razão do aumento do fluxo de mercadorias por conta da chegada do período natalino”, informou o delegado Kleyson Azevedo, titular da DRFRC.

As investigações continuam com foco na prisão dos demais envolvidos na ação criminosa, bem como para identificar os receptadores das mercadorias roubadas.