Homem é preso suspeito de incendiar casa e ofender companheira em Paragominas

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na noite de domingo (12), Valdeci da Silva Cruz, suspeito de incendiar a residência onde morava com a companheira e de proferir injúrias contra ela, em um caso de violência doméstica e familiar em Paragominas, no sudeste do Pará.

De acordo com a ocorrência registrada na 13ª Seccional Urbana do município, a vítima procurou a polícia após o companheiro atear fogo na casa do casal. Quando os agentes chegaram ao local, o incêndio já havia sido controlado pelo Corpo de Bombeiros, mas o suspeito havia fugido.

Segundo a Polícia Civil, a equipe iniciou buscas imediatas e localizou Valdeci nas proximidades da própria delegacia. Ele foi abordado e preso em flagrante pelos crimes de incêndio e injúria no contexto de violência doméstica.

Após os procedimentos legais, incluindo a lavratura do auto de prisão em flagrante e a solicitação de perícias, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que o caso segue em investigação para o completo esclarecimento dos fatos.