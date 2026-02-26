Homem é preso suspeito de furtar quatro pias em Outeiro

Um homem foi preso em flagrante na quarta-feira (25/2) suspeito de furtar quatro pias de fibra de uma fábrica localizada no distrito de Outeiro, em Belém. Segundo a Polícia Civil, a vítima compareceu à delegacia para relatar o furto e informou que os objetos foram colocados em um grupo de mensagens de vendas online.

A vítima ligou para o contato do anúncio dizendo que estava interessada em comprá-los e combinou o encontro em um local onde aconteceria a compra. Ainda de acordo com a PC, os policiais montaram uma equipe e pediram que a vítima indicasse o endereço acordado. No local, a vendedora foi localizada com os objetos e indicou o endereço do homem que teria furtado as pias.

A equipe foi até o outro endereço e deu voz de prisão em flagrante ao homem por furto qualificado. Ele foi conduzido à Delegacia de Outeiro, após a adoção dos procedimentos cabíveis, permanecendo à disposição da Justiça.

A mulher que estava vendendo as pias vai responder a um Termo Circunstanciado de Ocorrência por receptação qualificada.