Homem é preso por violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas em Belém

Richarle Pereira da Silva foi preso nesta quinta-feira (24) suspeito da prática de diversos crimes no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, como lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência. A prisão foi realizada por uma equipe da Delegacia de Polícia Civil do Atalaia, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana.

De acordo com informações da polícia,​ Richarle foi localizado em um canteiro de obras na avenida Gentil Bittencourt, entre as travessas Teófilo Condurú e Francisco Monteiro, no bairro de Canudos, em Belém. Ele estava trabalhando no local no momento da prisão.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém.

Após a prisão, Richarle foi encaminhado para exame de lesão corporal e, posteriormente, transferido para uma unidade da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde permanece custodiado à disposição da Justiça.