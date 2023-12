Homem é preso por tráfico de drogas em operação da PC que investiga homicídio na Terra Firme

Carlos Henrique Braga dos Reis, de idade não informada, foi preso pela Polícia Civil, na quarta-feira (20), em Belém, durante a operação “Abrigo”, que investiga a morte de Ezequiel Costa de Souza. O crime, que se trata de um homicídio qualificado, ocorreu no dia 28 de setembro, no bairro da Terra Firme. Segundo a PC, o corpo da vítima foi encontrado com sinais de tortura e estrangulamento. O assassinato foi feito pelo “tribunal do crime”.

Durante a investigação, os policiais tiveram conhecimento dos possíveis envolvidos no crime e, inclusive, tomou posse do vídeo do “tribunal do crime” em que a vítima foi sentenciada por, supostamente, estar passando informações à polícia. Foram realizados reconhecimentos fotográficos, de áudio, além do material da corda que estava envolta no corpo da vítima encaminhado para perícia para colheita de material genético.

Com isso, a polícia representou pela prisão preventiva e buscas domiciliares e pela quebra de dados telefônicos, caso os aparelhos dos três envolvidos fossem apreendidos. A 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém deferiu as ordens judiciais, e a Divisão de Homicídios, com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), deu cumprimento a três mandados de busca e apreensão e mais um de prisão preventiva em alvos apontados como participantes na morte de Ezequiel.

Na casa de Carlos Henrique, a PC encontrou 11 porções de substância semelhante a OXI, e um caderno com anotações de vários PIX que eram realizados para destinatários com códigos. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Sistema Prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Ainda de acordo com a polícia, restam ainda outros foragidos, dentro e fora do Estado. Os agentes seguem atrás deles.