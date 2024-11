Homem é preso por tráfico de drogas em Mocajuba, no nordeste do Pará

Um homem foi preso na sexta-feira (29) pelo crime de tráfico de drogas na cidade de Mocajuba, no nordeste paraense. A operação foi realizada pela Delegacia de Mocajuba em parceria com a Polícia Militar, que capturou o suspeito em flagrante em uma residência localizada na rua José Bonifácio.

No local, os policiais encontraram 59 trouxas de substância análoga à maconha, quatro porções de material semelhante à cocaína, além de dinheiro em espécie e dois aparelhos celulares. O suspeito recebeu voz de prisão no momento da abordagem e foi levado para a delegacia do município.

Após a conclusão dos procedimentos legais, ele permanece detido e à disposição da Justiça. A investigação continua para identificar outros possíveis envolvidos com o crime.