Polícia

Polícia

Homem é preso por suspeita de tentar matar entregador de gás a tiros em Curuçá

O suspeito foi localizado na casa dele e permanece à disposição da Justiça

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra policiais civis e militares com o suspeito detido. (Foto: Divulgação | PMPA)

Leandro Macedo das Neves Barata, de 42 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio na madrugada desta quinta-feira (2/10), em Curuçá, região nordeste do Pará. Segundo as autoridades, ele é o principal suspeito de tentar matar o entregador de gás Alan Monteiro Modesto a tiros. Não foram divulgados detalhes das circunstâncias do caso.

Entre os disparos efetuados contra a vítima, Alan foi alvejado no braço e conseguiu sobreviver. Por volta de 00h30, a Polícia Civil solicitou ajuda da Polícia Militar para capturar Leandro.

Os agentes se deslocaram até a casa do suspeito, que fica na rua Visconde do Rio Branco, bairro Umarizal. A PC e a PM o localizaram, deram voz de prisão e o conduziram até a delegacia do município. Leandro permanece à disposição do Poder Judiciário. 

No momento, as circunstâncias do crime são desconhecidas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.

Palavras-chave

polícia

homem é preso

tentar matar

entregador de gás

a tiros

curuçá
Polícia
.
