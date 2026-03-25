Homem é preso por orquestrar internação ilegal da tia e roubar cartões dela em Belém

Um homem foi preso pela Polícia Civil na terça-feira (24/3), em Mosqueiro, distrito de Belém, suspeito de orquestrar a internação ilegal da própria tia e roubar cartões bancários dela. A prisão ocorreu durante a operação “Espelho Invertido”, que cumpriu o mandado de prisão preventiva, expedido pela 2ª Vara do Juízo de Garantias das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, contra o investigado.

De acordo com as investigações policiais, ele entrou em contato com uma clínica psiquiátrica, narrando falsamente que a vítima se encontrava em surto psicótico. Os funcionários da clínica, induzidos ao erro, compareceram ao apartamento da vítima, que foi arrombado pelo suspeito para possibilitar a entrada.

A vítima foi submetida a contenção física e à aplicação forçada de medicamento sem prescrição médica. Em seguida, conforme a PC, o indiciado destruiu móveis e pertences, bem como se apoderou das chaves do veículo e de dois cartões bancários da vítima, configurando o crime de roubo.

Diante dos fatos, foram concedidas medidas protetivas de urgência, consistentes na proibição de aproximação, vedação de contato por qualquer meio e proibição do suspeito de frequentar a residência da vítima. O suspeito foi notificado pelo Oficial de Justiça sobre as medidas cautelares. Porém, menos de 48 horas após o recebimento da notificação, ele voltou a mandar mensagens e áudios com conteúdo ameaçador para a vítima, incluindo o envio da fotografia de uma arma de fogo.

Diante da gravidade dos fatos, a autoridade policial responsável pelas investigações representou pela decretação da prisão preventiva, a qual foi acolhida pelo Poder Judiciário. O indivíduo foi localizado internado voluntariamente em uma clínica de reabilitação, na ilha de Mosqueiro, ocasião em que foi cumprido o mandado de prisão preventiva.

O preso foi conduzido para a unidade policial, para a realização dos procedimentos legais cabíveis e em seguida, foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, roubo e constrangimento ilegal. As motivações do crime não foram reveladas.