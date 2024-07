Homem é preso por manter menores em cárcere privado no Pará

Um homem foi preso na quinta-feira (11) em Castanhal, nordeste paraense, por manter uma menor de idade e mais duas crianças trancadas em uma casa, sem alimentos e comunicação.

A polícia foi acionada e, por meio da Patrulha Maria da Penha, se deslocou para averiguar a denúncia no bairro Imperador. Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima menor de idade trancada dentro do imóvel com mais duas crianças.

A jovem relatou à polícia que frequentemente sofria agressões por parte de seu companheiro, que não aceitava o término do relacionamento. Ela afirmou que o homem saiu para trabalhar, deixando-as em cárcere, sem alimentos e sem qualquer meio de comunicação com familiares.

A equipe policial precisou arrombar os cadeados para libertar as vítimas. Com o apoio de uma guarnição do motopatrulhamento, o suspeito foi capturado e conduzido à Delegacia da Mulher.

O Conselho Tutelar foi acionado devido à violação dos Direitos das Crianças e Adolescentes, para assegurar o cuidado e proteção das vítimas.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que "o homem foi preso em flagrante pelo crime de cárcere privado. O caso é investigado sob sigilo pela delegacia de Castanhal".