Homem é preso por homicídio após ‘julgamento’ de vítima em Castanhal

A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Diretoria de Polícia do Interior (DPI) e da Superintendência Regional do Guamazão (3ª RISP), cumpriu, na sexta-feira (14), um mandado de prisão preventiva contra Francisco Marielson Nascimento Rocha, acusado d​e homicídio qualificado. A prisão foi realizada pela Polícia Militar e ocorreu em Castanhal, no nordeste paraense.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Castanhal. A investigação conduzida pela Delegacia de Homicídios de Castanhal apontou Francisco Marielson como um dos envolvidos no assassinato de Jaime Teixeira Rodrigues, ocorrido em 18 de outubro de 2024.

De acordo com a polícia, a vítima foi submetida a um “julgamento” promovido por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, sendo brutalmente espancada até a morte. O crime teria sido motivado por regras internas da organização criminosa.

Outras duas suspeitas de envolvimento no homicídio, identificadas como Júlia Vitória Corrêa Botelho e Thayná Alves de Farias, já estão presas. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil até que outros possíveis envolvidos sejam identificados e presos.