Homem é preso por furto de bomba d’água, no Marajó

Um homem, que não teve nome divulgado, foi preso suspeito de furtar uma bomba d’água, na quarta-feira (11), no município de Breves, no Marajó, no Pará. As diligências que levaram agentes da Polícia Militar do Pará até o suspeito começaram após queixas de uma proprietária.

Segundo a PM, a vítima solicitou apoio da polícia e deu informações sobre o furto do objeto. A equipe policial foi até a casa do suspeito e conseguiu localizá-lo. Não foi divulgada a idade dele. Conforme detalhamento dos policial militares, o objeto foi recuperado e entregue à vítima.

Diante das evidências e do flagrante delito, o suspeito foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Breves para esclarecimentos. Ainda não há informações oficiais sobre o que o suspeito iria fazer com a bomba. As informações foram divulgadas pelo Notícia Marajó.

O que é bomba d’água?

A bomba d’água é um equipamento que transfere a água de um lugar para o outro. Para usar um exemplo do dia a dia, ela é responsável pelo abastecimento das caixas d’água, tanto de casas como em apartamentos.