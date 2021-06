Homem é preso por furtar toneladas de palmas de dendê em Concórdia do Pará

A Polícia Civil do Pará prendeu em flagrante um homem, que não teve identidade divulgada, pelo crime de furto, no município de Concórdia do Pará. A prisão ocorreu no dia 7 de junho, durante diligências realizadas na zona rural da região. Segundo as investigações, o indiciado subtraiu cerca de 15 toneladas de frutos de dendê pertencentes à empresa Brasil BioFuels, à qual foi evitada um prejuízo de mais de R$ 15.000,00. Após o flagrante, o homem foi conduzido para uma unidade policial para procedimentos penais e encaminhado ao Poder Judiciário.

Segundo informações repassadas pela Brasil BioFuels, desde 2019, a instituição vem sofrendo com prejuízos causados pelas ações de criminosos, que furtam altas quantidades de palma de dendê, colhidos das fazendas que a empresa possui, e entregam a uma outra empresa da região, a Dendê Tauá.

Os criminosos agem durante o período noturno, invadindo ilegalmente as plantações, para furtar a palma de dendê e revender a receptadores instalados na cidade de Concórdia do Pará. A logística utilizada pela quadrilha conta com carroças a tração animal, ônibus sem os bancos de passageiros e até caminhões para escoarem o produto do furto. De acordo com a empresa, vários boletins de ocorrência já foram registrados.

A instituição já fortaleceu a equipe de segurança e inteligência empresarial. A suspeita é de que existam outros criminosos e veículos envolvidos nesse tipo de furto e receptação de palma de dendê na região. A equipe da Redação Integrada de O LIBERAL tentou contato com a empresa Dendê Tauá, mas não teve retorno.