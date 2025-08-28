Homem é preso por estupro e importunação sexual em Ananindeua

A Polícia Civil do Pará, através da Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data) de Ananindeua e da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) de Ananindeua, deflagrou a operação “Meia Entrada”, no âmbito da Operação Shamar, e deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um homem por estupro e importunação sexual.

A ação policial contou com o apoio do Grupo de Trabalho de Apoio à Vulneráveis (GTV), vinculado ao Núcleo de Inteligência Policial (NIP), para localizar o sujeito que foi preso no bairro de Águas Brancas, em Ananindeua.

Entenda o caso

O homem se apresentava como representante de uma entidade de estudantes paraenses, com o pretexto de emitir carteiras estudantis para fins de meia-entrada e, dessa forma, acessava instituições de ensino.

Uma vez no interior das escolas, ele aproveitava dessa condição para importunar sexualmente as estudantes. Constam contra ele três procedimentos policiais instaurados para apurar essa mesma prática criminosa.

No dia 24 de julho deste ano, ele abordou uma adolescente de 16 anos de idade em via pública, quando ela estava a caminho da escola, e a puxou pelos cabelos e tentou beijá-la à força. A conduta criminosa somente foi interrompida com a chegada de uma terceira pessoa ao local.

Ele foi reconhecido pela vítima como representante da entidade estudantil e preso após a expedição do mandado pela Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Ananindeua. Após os procedimentos de praxe ele está à disposição da Justiça.