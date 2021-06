Suspeito de estuprar criança de 9 anos é preso

A Polícia Civil, em Uruará, cumpriu mandado de prisão contra Samuel da Conceição Silva, de 20 anos de idade, sob a acusação do crime de estupro de uma criança de 9 anos, na zona rural do município, no sudoeste do Pará. A informação é de que o crime ocorreu no ano de 2019, mas Samuel só foi preso na última quinta-feira (17). Com informações do site Giro Portal.

Não foi divulgado o motivo da demora para o cumprimento do mandado judicial contra o suspeito, no entanto, a polícia divulgou que a prisão de Samuel Silva ocorreu perto da casa dele, quando ele jogava futebol com outros homens em um campinho de futebol.

Ainda segundo a polícia, as investigações iniciaram após a mãe da vítima denunciar o crime contra a filha ao Conselho Tutelar de Uruará. A mãe contou o que ocorreu aos conselheiros e pediu ajuda. A criança também foi ouvida e com as provas a polícia solicitou ao juiz da comarca de Uruará a prisão preventiva contra Samuel.

O preso está custodiado na Delegacia de Polícia de Uruará e deve responder pelo crime de estupro de vulnerável. O Código Penal considera vulneráveis todas as crianças e adolescentes menores de 14 anos de idade, assim como pessoas enfermas ou deficientes mentais, bem como, pessoas que, por outra causa, não podem oferecer resistência. A pena para quem comete estupro contra vulnerável vair a de oito a 15 anos de prisão, se condenado.