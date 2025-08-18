Homem é preso por agredir violentamente a esposa em Itaituba

Um homem foi preso em flagrante na noite de domingo (17/8), no bairro Vale do Tapajós, em Itaituba, sudoeste do Pará, por suspeita de agredir violentamente a própria esposa. A vítima sofreu uma lesão grave após ter a cabeça batida contra uma mesa de porcelanato pelo próprio esposo.

Conforme o Giro Portal, a mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional do Tapajós. Até agora, o estado de saúde dela é desconhecido.

Ainda segundo o Giro, o suspeito já foi transferido para o presídio. Em nota, a Polícia Civil informou à Redação Integrada de O Liberal que ele foi preso em flagrante por violência doméstica. "A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. A Seccional de Itaituba investiga o caso", comunicou a instituição.

Pena

O Código Penal Brasileiro estabelece a punição de dois a cinco anos de reclusão para violência doméstica, a qual é cometida “contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”.