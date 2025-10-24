Ciclista morre e motociclista fica ferido após colisão envolvendo carro de passeio em Belterra

Um ciclista identificado como Regivaldo Oliveira de Lira, de 39 anos, morreu em um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta em Belterra, no oeste do Pará. O caso foi registrado na noite de quinta-feira (23), na estrada 5. O motociclista envolvido na colisão ficou ferido. Segundo os relatos iniciais, o condutor do automóvel que teria passado por cima de Regivaldo fugiu do local.

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar ao Portal O Giro, Regivaldo estaria pedalando em direção à comunidade Amapá, na BR-163, quando foi atingido por uma moto que seguia no mesmo sentido. Após a colisão, o ciclista caiu na pista e um carro que vinha logo atrás passou por cima dele. A vítima morreu na hora. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro.

O motociclista envolvido no acidente ficou ferido e foi socorrido por pessoas que passavam pela área. Ele foi encaminhado para o Pronto Socorro Municipal de Santarém. De acordo com as informações preliminares, Regivaldo trabalhava como operador de máquinas agrícolas e morava em um alojamento de uma fazenda na região. Uma irmã da vítima, que foi ao local do acidente, relatou que ele tinha um filho de nove anos e estaria indo encontrar a namorada quando tudo aconteceu.

A PM isolou a área e agentes de trânsito realizaram os levantamentos iniciais. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo. O caso foi repassado à Polícia Civil para apurar o caso. Os agentes trabalham para identificar o motorista do carro envolvido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.