Polícia

Polícia

Ciclista morre e motociclista fica ferido após colisão envolvendo carro de passeio em Belterra

O caso ocorreu na noite de quinta-feira (23), na estrada 5

O Liberal
fonte

Ciclista morre e motociclista fica ferido após colisão envolvendo carro de passeio em Belterra. (Foto: Redes Sociais)

Um ciclista identificado como Regivaldo Oliveira de Lira, de 39 anos, morreu em um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta em Belterra, no oeste do Pará. O caso foi registrado na noite de quinta-feira (23), na estrada 5. O motociclista envolvido na colisão ficou ferido. Segundo os relatos iniciais, o condutor do automóvel que teria passado por cima de Regivaldo fugiu do local.

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar ao Portal O Giro, Regivaldo estaria pedalando em direção à comunidade Amapá, na BR-163, quando foi atingido por uma moto que seguia no mesmo sentido. Após a colisão, o ciclista caiu na pista e um carro que vinha logo atrás passou por cima dele. A vítima morreu na hora. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro.

O motociclista envolvido no acidente ficou ferido e foi socorrido por pessoas que passavam pela área. Ele foi encaminhado para o Pronto Socorro Municipal de Santarém. De acordo com as informações preliminares, Regivaldo trabalhava como operador de máquinas agrícolas e morava em um alojamento de uma fazenda na região. Uma irmã da vítima, que foi ao local do acidente, relatou que ele tinha um filho de nove anos e estaria indo encontrar a namorada quando tudo aconteceu.

A PM isolou a área e agentes de trânsito realizaram os levantamentos iniciais. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo. O caso foi repassado à Polícia Civil para apurar o caso. Os agentes trabalham para identificar o motorista do carro envolvido. 

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

 

