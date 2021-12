Homem é preso pelo crime de feminicídio em São Miguel do Guamá

Um homem de 22 anos foi preso pelo crime de feminicídio neste sábado (18), em São Miguel do Guamá. A ação da Polícia Civil A ação contou com o apoio da Polícia Militar (PM) e Centro de Perícias Científicas Renatos Chaves (CPC).

O homem foi preso na comunidade Paraíso, região do Tatuaia, zona rural do município. Na residência, a vítima foi encontrada sem vida, com sinais de violência física.

Após ouvir testemunhas do crime, a polícia prendeu em flagrante delito o namorado da vítima, que confessou a prática do crime, afirmando que a motivação teria sido uma discussão que o casal teve na mesma noite em que ocorreu o crime. Após ser conduzido para a delegacia local e realizar os procedimentos cabíveis o homem ficou à disposição da Justiça.