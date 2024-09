Homem é preso pela Polícia Militar em Marabá, suspeito de tráfico de drogas

Um homem identificado como Silvino Ciliciano de Araújo foi preso por uma guarnição da Polícia Militar em um bar localizado na Folha 34, no Núcleo Nova Marabá. Com ele foram encontradas quatro porções de crack e uma de maconha. O suspeito teria afirmado aos policiais ser usuário de drogas.

A abordagem ocorreu após as 23 horas da última quinta-feira (26/9). Uma viatura que fazia rondas pela área parou no bar e os policiais desceram para checar a situação do estabelecimento e também de alguns clientes que se encontravam no local.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram drogas no bolso de Silvino. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos à polícia.