Homem é preso em Marabá acusado de participação em plano de assalto a banco no Tocantins

José Marcos de Melo foi preso na tarde desta sexta-feira (29), em Marabá, no sudeste do Pará, acusado de porte ilegal de arma de fogo e envolvimento em um plano de assalto a uma agência bancária na cidade de Colmeia, no Tocantins. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Marabá.

Segundo a polícia, o crime ocorreu em 2013, quando José Marcos era integrante de uma quadrilha armada que planejava roubar uma agência bancária no município de Co​lmeia. Na época, o grupo foi surpreendido em uma chácara pela polícia e reagiu com disparos de arma de fogo. Após uma troca de tiros, os suspeitos fugiram para uma área de mata.

As investigações continuaram por anos, levando à prisão de José Marcos. O mandado de prisão foi emitido com base no crime de porte ilegal de arma de fogo. Ele agora está à disposição da Justiça para os devidos procedimentos legais.