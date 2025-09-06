Homem é preso em Macapá por fraudes bancárias com uso de ‘chupa-cabra’ no Pará

A Delegacia de Proteção ao Turista (DPTur), vinculada à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE), cumpriu na sexta-feira (5) um mandado de prisão preventiva contra um homem acusado de fraudes bancárias por meio de dispositivos conhecidos como “chupa-cabra”. A prisão ocorreu em Macapá (AP), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), do Núcleo de Operações e Inteligência (NOI) e da Polícia Civil do Amapá (PCAP).

De acordo com as investigações, o suspeito instalava os equipamentos em terminais de autoatendimento de um banco para capturar dados de clientes. Ele já possuía antecedentes por crimes semelhantes em diferentes regiões do país e havia fugido de Belém para Macapá na tentativa de escapar da Justiça.

Localizado pelas equipes integradas, o investigado foi conduzido para a unidade policial e permanece à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de furto qualificado mediante fraude e associação criminosa.

A operação contou ainda com o apoio da Seccional Urbana de Tucuruí e da cooperação interestadual entre as forças policiais.