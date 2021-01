Homem é preso em flagrante por tentativa de feminicídio

Um homem foi preso no Hospital Geral de Tailândia, no nordeste paraense, em flagrante por tentativa de feminicídio contra a companheira. A Polícia Civil, por meio da delegacia do município, realizou a prisão na madrugada deste sábado (9).

A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi socorrida na unidade de saúde. O agressor, que também não teve o nome revelado, foi encaminhado à unidade policial.