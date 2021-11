Homem é preso em flagrante por furtar objetos da Justiça Eleitoral em Viseu

Um homem que furtou objetos pertencentes ao cartório da Justiça Eleitoral de Viseu, no nordeste paraense, foi preso em flagrante pela Polícia Civil. O acusado, que não teve a identidade informada pelas autoridades policiais, deverá responder pelo crime de furto qualificado, cuja pena varia de dois a oito anos de prisão, mais multa definida pelo juiz. As informações foram divulgadas pela PC nesta terça-feira (2).

O suspeito foi localizado após uma investigação iniciada pela equipe de agentes da delegacia da cidade. Em posse das informações, os policiais seguiram ao local informado para apurar os fatos e indícios de materialidade, evidências e circunstâncias do crime, além da identificação do autor.

Confirmada a suspeita, os policiais iniciaram as diligências, na tarde de segunda-feira (1º). Foi neste momento que uma denúncia anônima indiciou às equipes que o investigado que havia cometido o crime, ocorrido na noite do último domingo (31), estaria tentando continuar furtando objetos do órgão. As equipes serguiram ao cartório e, então, deram voz de prisão ao suspeito.

Capturado, o homem não só confessou o crime como também indicou aos agentes o local onde havia escondido o material furtado. A carga foi recuperada e devolvida à Justiça Eleitoral. A PC não informou se o acusado trabalhava no local onde cometeu a ação criminosa.

O autor do crime foi conduzido até a unidade policial, onde passou por procedimentos cabíveis. Ele está à disposição do Poder Judiciário.