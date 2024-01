Homem é preso em flagrante por ameaçar mãe e filha, em Pacajá

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso pela Polícia Civil do Pará, através de agentes da Delegacia de Pacajá, sudeste paraense, por ameaçar duas mulheres. O caso ocorreu na última quarta-feira (3). O homem foi preso em flagrante após as vítimas buscarem ajuda policial.

Segundo o que foi informado pela PC, as duas vítimas, que são mãe e filha, foram até a delegacia do município para relatar o ocorrido e registrar um boletim policial. Durante o atendimento, o suspeito ainda teria feito ameaças contra as duas na frente dos policiais civis, momento em que foi decretada a voz de prisão.

Não há informações de qual seria a relação entre o suspeito e as vítimas. O homem, que não teve a identidade revelada devido a segurança das duas mulheres, permanece à disposição da justiça e aguarda os próximos procedimentos relacionados à investigação.