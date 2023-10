Homem é preso em flagrante pela morte da própria mãe em São Félix do Xingu

Um homem foi preso em flagrante, na última segunda-feira (2), sob a suspeita de ter matado a tiros a própria mãe, em São Félix do Xingu, no sul do Pará. O crime teria ocorrido na última sexta-feira, 29 de setembro, na casa da família, como informado pelo suspeito à Polícia Civil. A suspeita dele ter cometido o crime veio após o homem não apresentar nenhuma comoção diante da morte da mãe, que já era idosa.

Durante o depoimento, foi levantada a hipótese de que o suspeito seja dependente químico. Familiares detalharam que, anteriormente, ele já havia furtado bens da mãe dele. Também de acordo com os parentes do homem, um dia antes da morte da idosa, os familiares deram falta de uma espingarda calibre 22 — mesmo calibre da arma usada para assassinar a vítima — da casa onde moravam.

De acordo com a PC, "em decorrência de indícios que apontavam o indivíduo como autor do crime, foi dada voz de prisão". O caso foi registrado como feminicídio. O suspeito foi detido e está à disposição da justiça.