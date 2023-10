Homem furta poste de iluminação pública para vender no ferro velho, em Belém

No último domingo (01), um homem foi flagrado carregando um poste de iluminação pública, na rua Curuçá, no bairro do Telégrafo, em Belém. Segundo informações da Guarda Municipal da capital (GMB), o flagrante ocorreu durante uma ronda na via. Logo em seguida, os guardas recolheram o equipamento.

Após a abordagem, o homem relatou aos guardas que achou o poste na rua e que iria vender em um ferro velho, localizado na travessa Djalma Dutra. A guarda municipal liberarou o homem que levava o poste, pois o caso se tratava de uma pessoa em situação de rua.

Os guardas recuperaram o equipamento (Créditos: Ascom GMB)

Procurada pela reportagem, perguntamos à Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) se o equipamento seria recuperado e enviado para a manutenção. Também perguntamos se o poste será recolocado no local. A reportagem aguarda o retorno do órgão.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do caderno de Cidades)