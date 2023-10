Mãe entrega o próprio filho para a policia após descobrir roubo

Um homem de 22 anos foi entregue à polícia pela própria mãe que descobriu que ele havia cometido um roubo nesta segunda-feira (2), no município de Muniz Freire, região Sul do Espírito Santo.

Segundo a polícia, o jovem pegou carona de moto com outra pessoa e, durante um trajeto, anunciou o assalto com uma arma falsa. Ele roubou a moto da vítima e levou o veículo até sua casa.

Ao chegar na residência, a mãe estranhou o comportamento do filho e foi até a rua na parte de trás da casa, onde encontrou a moto roubada.

Ao ser questionado, o rapaz entregou a chave do veículo para a genitora sem dar mais detalhes. Cismada, a mulher, então, entrou em contato com a Polícia Militar. Chegando no local, os agentes constataram que a moto estava com restrição de roubo porque a vítima já havia registrado um boletim de ocorrência sobre o crime.

Os militares, então, levaram o jovem, a moto roubada e a arma falsa usada no crime para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, na mesma região. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por roubo e foi encaminhado ao sistema prisional.

Arma usada no crime foi era falsa e foi levada para Delegacia de Venda Nova do Imigrante (ES) (Reprodução/TV Gazeta)

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)