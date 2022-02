Homem é preso em flagrante durante 'delivery' de maconha no Pará

Francinaldo Araújo Coelho, de 25 anos, mais conhecido como o Tiririca, foi preso em flagrante durante um serviço de "delivery" de maconha no Pará. Ele foi capturado pela Guarda Municipal de Parauapebas, no sudeste do Pará, quando dirigia o automóvel Fiat Movi, cor preta, de placas RGC-2A65. Com ele, na casa dele e na casa de um homem que havia comprado o entorpecente, os agentes de segurança pública encontraram 844 gramas de maconha. As informações são do site Zé Dudu.

De acordo com a polícia, a maconha seria vendida na cidade, durante a quadra carnavalesca. A prisão de Francinaldo aconteceu por volta das 23h, desta terça-feira (22), na avenida Bom Jardim, no bairro Caetanópolis.

A Guarda Municpal chegou a Francinaldo por meio de uma denúncia anônima que indicou que um homem estava vendendendo drogas na localidade, dentro de um automóvel na avenida Bom Jardim. O caro foi identificado e a guarnição de ronda em motos sinalizou para que ele parasse. Em vez de obedecer, Francinaldo jogou o carro contra os GMs, que acabaram atirando nos pneus do carro.

O suspeito terminou algemado e interrogado. Em depoimento, o acusado disse que tinha mais drogas em casa e que já havia vendido 100 gramas a um adolescente de 15 anos, cujo endereço informou aos guardas, onde, de fato, havia entorpecente. Vendedor e cliente foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, que constatou que Francinaldo já tem passagens por furto.