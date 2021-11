Homem é preso em flagrante após esfaquear namorada por ciúmes

Ana Luiza Barbosa da Silva, de 23 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio na noite do último domingo (22), no bairro Jardim América, em Novo Progresso, sudoeste do Pará. Segundo informações da polícia, o acusado de cometer o crime é o próprio namorado da vítima, identificado como Webert Rodrigues Vieira. Ele foi preso em flagrante e teria confessado aos policiais que cometeu o crime motivado por ciúmes.

De acordo com informações publicadas no portal Folha do Progresso, o crime aconteceu por volta das 18h, quando a vítima estava com o acusado em um bar próximo a um estabelecimento conhecido como "Mercadinho do André", ingerindo bebida alcoólica. Ao chegar em casa, ela teria sido surpreendida com diversos golpes de faca. Ana Luiza sofreu perfurações no rosto, três no braço esquerdo, uma na mão direita e outra no pescoço.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada em uma ambulância para o Hospital Municipal de Novo Progresso (HMNP), onde permanece internada, em estado estável. O acusado foi preso em seguida pela Polícia Militar.

Populares avisaram a polícia que havia um home circulando pela rua Itaituba com marcas de sangue. Em diligência, uma equipe foi até o local e localizou Webert, que teria confessado o crime. Ele disse que esfaqueou a mulher porque ela o teria traído. O homem foi encaminhado para a delegacia, e está à disposição da justiça.