Homem é preso em flagrante após agredir esposa e filho, no interior do Pará

Um homem identificado como Dedson Silva Brito foi preso em flagrante na noite de sábado (28), no Bairro da Paz, em Parauapebas, sudeste do Pará. De acordo com informações da Guarda Municipal, ele foi detido após agredir a esposa e o filho, dentro da casa onde reside com a família. Quem denunciou a violência foi a própria criança. As informações foram publicadas no Correio de Carajás.

A Guarda Municipal informou que uma guarnição seguia pela rua Sol Poente, quando foi abordada pelo filho de Dedson, que estava com um corte na mão. Ele estava em choque, afirmando que o ferimento havia sido causado pelo pai, que também estaria espancando a mãe dele.

Os guardas foram até a casa da família, onde encontraram a esposa do acusado chorando muito e bastante nervosa. Ao perceber a presença dos guardas, Dedson saiu da sala e correu para dentro do quarto, onde se trancou em primeiro momento, mas depois abriu a porta.

Ainda segundo a Guarda Municipal, o homem apresentava sinais de embriaguez e muito nervosismo, e teve que ser algemado. Ele foi conduzido à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil para realização dos procedimentos cabíveis.