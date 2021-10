Homem é preso em flagrante após agredir e ameaçar a própria companheira, em Parauapebas

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na noite do último domingo (10), Parauapebas, sudeste do Pará, Magno Alves dos Santos. Ele é acusado de violência doméstica contra a própria companheira, Reiziane Silva dos Santos, ameaça e posse ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu no endereço do casal, na Rua Érico Veríssimo, Bairro Caetanópolis. Com informações do portal Zé Dudu.

A vítima procurou a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil para registrar queixa contra o companheiro pelas agressões que vinha sofrendo. Ela relatou que, além de agredi-la física e verbalmente, o homem ainda passou a ameaçá-la de morte. A mulher, inclusive, entregou na delegacia a arma com a qual, segundo ela, Magno dos Santos dizia que a mataria.

Uma equipe se dirigiu até o endereço do casal e, com a permissão do homem, realizou uma busca minuciosa na casa, encontrando nove munições pertencentes ao acusado. Magno recebeu voz de prisão e foi recolhido à cela de transição da Delegacia de Polícia Civil, onde aguarda a audiência de custódia.