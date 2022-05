Homem é preso em flagrante após agredir companheira na frente da escola do filho do casal, em Belém

A Polícia Civil, por meio da Diretoria de Polícia Metropolitana, prendeu em flagrante, no início da tarde da última quarta-feira (11), Ronaldo Dias e Dias pelo crime de violência doméstica e familiar. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na 1ª Seccional Urbana da Sacramenta, o homem agrediu a mulher na frente da escola do filho do casal, que presenciou a agressão.

O caso aconteceu por volta de meio dia, no bairro da Sacramenta. A vítima havia ido buscar o filho na escola e, quando estava saindo, foi abordada pelo agressor, que desferiu um golpe contundente nas costas da mulher. Em seguida, na frente da criança, ele continou agredindo fisicamente a companheira.

A mulher fugiu para a casa da tia, mas foi perseguida e alcançada pelo homem, que desferiu novas agressões. A Polícia Civil foi acionada e, de imediato, uma equipe da Seccional da Sacramenta se deslocou ao endereço informado e deu voz de prisão em flagrante para o autor do crime. Ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Casos de violência doméstica podem ser denunciados por meio do Disque-Denúncia (181), ou pelo Centro Integrado de Operações - Ciop (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.