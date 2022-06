Homem é preso em flagrante ao furtar peças de carros no pátio da PC, em Parauapebas

Um homem, identificado como Roberto Gama Malheiro, 20 anos, foi preso em flagrante na tarde terça-feira (21), furtando peças de carros no pátio de uma unidade da Polícia Civil em Parauapebas, região sudeste do Pará. O caso aconteceu no bairro Cidade Jardim. Ele suspostamente iria utilizar as peças para comercialização. As informações são Native News Carajás.

Os agentes receberem denúncia de que o suspeito estava praticando o furto no pátio da Polícia, por volta de 13h37. Ao chegarem no local, os policiais avistaram que vários mecanismos tinham sido retirados dos veículos. A equipe encontrou Roberto com ferramentas na mão que confessou o crime logo em seguida.

Ele disse que estava tentando furtar as peças dos carros retidos no curral. Ele que contou que trabalharia em uma oficina de moto, localizada no bairro Betânia, e iria vende-las. Ele foi preso e conduzido para a 20ª Seccional Urbana, onde realizou os procedimentos cabíveis e foi autuado em flagrante por furto. Roberto permanece a disposição da Justiça.