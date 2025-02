Homem é preso em Anapu por estelionato eletrônico, lavagem de dinheiro e outros crimes

Um homem foi preso na quarta-feira (5), em Anapu, no sudoeste do Pará, pelos crimes de estelionato eletrônico, falsidade ideológica, contravenção de jogos de azar e sorteio ilegal, crime contra a economia popular, lavagem de dinheiro e propaganda enganosa. A ação foi resultado da operação “Sorte Viciada”, deflagrada pela Polícia Civil do Pará por meio da Delegacia de Anapu, que cumpriu um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva contra o investigado. As investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.

“Inicialmente, a Polícia Civil identificou um esquema de fraudes de rifas ilegais e possível lavagem de dinheiro envolvendo uma empresa coordenada pelo suspeito. De acordo com as informações, o investigado promovia sorteios online sem autorização legal e oferecia prêmios como veículos e dinheiro, por meio do site e perfil da empresa nas redes sociais. A partir disso, começamos as investigações com o intuito de interromper essa prática criminosa e efetuar a prisão do suspeito”, pontuou o delegado Wilson Silva, da Superintendência Regional do Xingu.

As investigações revelaram que todo o pagamento das rifas era direcionado para uma outra empresa que não possuía autorização para realizar promoções comerciais. Além disso, não havia permissão para a realização de sorteios, e foi constatada a manipulação dos resultados, bem como a não entrega efetiva dos prêmios aos participantes.

A equipe policial também observou que os supostos ganhadores tinham vínculos com o suspeito. Durante um dos sorteios, foi identificado que duas pessoas receberam dinheiro para fingir serem ganhadoras. Além disso, a Polícia Civil verificou uma transferência de bens de alto valor sem justificativa econômica plausível, como um veículo sorteado pela empresa que acabou sendo registrado no nome do irmão do investigado.

Mesmo após a apreensão do veículo, o suspeito continuou promovendo o sorteio e vendendo cotas para o público, desrespeitando as normas legais. O sorteio do carro foi realizado e o possível ganhador residia no estado do Tocantins.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na residência e na empresa do suspeito. No local, os policiais apreenderam dois notebooks, dois aparelhos celulares, R$ 504,00 em espécie e uma motocicleta. Na sede da empresa, foram encontrados um contrato de compra e venda de veículo, documentos de transferência de outros veículos, uma CPU, um iPad, três celulares, outra motocicleta e mais três veículos.

O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. “O suspeito utilizava a própria estrutura empresarial para dar aparência de legalidade à atividade ilícita, movimentando valores expressivos e adquirindo bens de alto valor sem justificativa contábil, o que reforçou a necessidade de medidas cautelares para evitar a continuidade da prática criminosa. A PC reforça que as equipes estão dando continuidade nas investigações, a fim de desarticular outras rifas online que atuam de forma não autorizada e com fins não legais no município”, afirmou a delegada Eugénie Beatriz, titular da Delegacia de Anapu.