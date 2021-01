Homem é preso e entrega três comparsas que cometiam assaltos de carros a celulares

De acordo com a Polícia Civil, em São Miguel do Guamá, no nordeste estadual, três homens e uma mulher cometiam assaltos, há algum tempo, na área rural da cidade, contabilizando entre os produtos de roubos, desde um veículo Hilux a aparelhos celulares, e, claro, dinheiro de moradores.

A polícia investigou a dinâmica do grupo e nesta quarta-feira (27) prendeu um dos suspeitos. Ele denunciou outras três pessoas: uma mulher e dois homens. Não foram divulgadas as identidades dos suspeitos e, um dos homens conseguiu fugir do cerco policial.

Ainda segundo os policiais, o primeiro homem detido já está no presídio de Castanhal, também, no nordeste do Pará. Foi ele quem além de admitir a participação em vários roubos, entregou os demais supostos ladrões. Ele contou como o grupo agia, a exemplo da atuação da companheira de um dos suspeitos, responsável por guardar os objetos dos crimes.

Na delação, o preso disse que o motorista, que conduzia o carro durante os assaltos, trabalhava como motorista de aplicativo de transporte em Castanhal. Em um assalto recente, as vítimas foram deixadas amarradas, inclusive, um idoso de 83 anos de idade.

A polícia informou que dos três homens, um conseguiu escapar, mas já está identificado e terá sua prisão preventiva representada à Justiça.

A ação da 3ª Regional Integrada de Segurança Pública (3ª Risp), em São Miguel do Gumá, localizou os supostos assaltantes na área rural e apreendeu com eles um notebook, joias, perfumes, além do material já citado. O caso está sob a responsabilidade dos delegados Paulo Henrique e Ronaldo Lopes, e equipe de investigadores.