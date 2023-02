Homem é preso dentro de caixa d'água após arrombar uma farmácia em Castanhal

Um homem, identificado como Breno Corrêa Porto, de 20 anos, foi preso dentro de uma caixa d’água ao ser flagrado fugindo de um furto. O suspeito, que é conhecido como “Neguinho”, foi surpreendido pela polícia depois de ter furtado uma farmácia, em Castanhal. O crime, que ocorreu por volta das 4h da madrugada, foi frustrado após o alarme interno do estabelecimento disparar.

VEJA MAIS

Segundo o boletim de ocorrência, duas viaturas foram acionadas após a gerente da farmácia informar que o alarme do estabelecimento teria disparado e que alguém estaria dentro do local. Ao chegar no endereço indicado, os agentes realizaram uma varredura e não havia ninguém, no entanto, notaram que o forro estava danificado.

Ao subir para averiguar o local, os agentes encontraram Breno deitado dentro de uma caixa d’água. O acusado estava com uma mochila, onde foram encontrados R$ 441 que haviam sido furtados do caixa da farmácia. Os policiais encaminharam o criminoso para a Delegacia do Centro de Castanhal, para os procedimentos cabíveis.