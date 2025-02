Homem é preso comercializando drogas em frente a uma residência em Marituba

Na tarde do último sábado (8), um homem foi preso, em Marituba, suspeito de tráfico de drogas. Ele foi abordado pela Polícia Militar do Pará (PMPA) no momento em que vendia entorpecentes, em frente a uma residência, em Marituba.

De acordo com informações do 29º Batalhão da PM, a prisão ocorreu durante a Operação Carga Máxima. Os militares receberam uma denúncia anônima de que um sujeito estava vendendo drogas em frente a uma residência na travessa Antônio Armando, esquina com a rua Advogado João Batista, no Conjunto Almir Gabriel, em Marituba.

Por volta das 14h, policiais militares do 29° BPM saíram em busca do denunciado. A ação conteceu durante a Operação Carga Máxima.

Ao chegar ao local indicado na denúncia, os policiais visualizaram o suspeito, que tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas foi rapidamente alcançado e detido pelos militares.

Durante a abordagem, o homem foi identificado e com ele foi encontrado: três porções de substância semelhante à maconha; R$ 52 em espécie; um rolo de filme PVC (usado para embalar drogas); uma balança digital média e um aparelho celular da marca Samsung.

Após consulta ao IMEI do celular do suspeito pelo aplicativo IMEI Guard da Polícia Militar, foi constatado que o aparelho possuía registro de furto majorado, conforme o BOP N° 00161/2020100819-6. Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à Seccional de Marituba para os procedimentos cabíveis.

A redação integrada de O Liberal solicitou nota à Polícia Civil que informou que a Delegacia de Marituba está investigando o caso. “O suspeito foi preso e está à disposição da Justiça”.