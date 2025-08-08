Capa Jornal Amazônia
Homem é preso com ‘skank’ em embarcação que saiu do Amazonas com destino ao Pará

Forte cheiro de creolina, produto usado para mascarar o odor de entorpecentes, levou a polícia a localizar a carga ilícita

O Liberal
fonte

Homem é preso com ‘skank’ em embarcação que saiu do Amazonas com destino ao Pará. (Reprodução)

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas após agentes da Base Fluvial Candiru apreenderem 10 tabletes de skank, totalizando 6,2 kg, na tarde da última quinta-feira (7), no município de Óbidos, oeste do Pará. A droga estava escondida na lataria de um veículo transportado na embarcação N/M Amazon Star, que navegava pelo rio Amazonas. A ação, realizada no âmbito da operação “Protetor das Fronteiras e Divisas”, contou com a participação de agentes do Grupamento Fluvial, vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), e da Polícia Militar.

De acordo com a Segup, o veículo chamou a atenção dos agentes durante uma vistoria de rotina, por exalar um forte cheiro de creolina, produto usado para mascarar o odor de entorpecentes, e apresentar pintura recente. Com o apoio da cadela farejadora Isis, foi possível localizar o entorpecente. O responsável pelo carro, presente na embarcação, confessou que transportava a droga para ser entregue em Belém.

“Nós seguimos realizando apreensões de drogas e desarticulando o tráfico com as ações realizadas diariamente nos rios, esp​ecialmente onde estamos com as Bases Integradas instaladas. Dessa vez, as drogas estavam escondidas na lataria de um veículo que era transportado em uma embarcação que saiu de Manaus (AM) com destino a Belém (PA), que graças à expertise dos agentes e o auxílio do cão farejador, foi possível identificar a droga e fazer o flagrante. A ação reforça, mais uma vez, que as estratégias de fiscalização das forças de segurança integradas têm sido muito eficazes no combate à criminalidade e na desarticulação do crime organizado, e afirmamos que vamos seguir atuando muito fortemente para combater o crime e garantir um estado com segurança e paz social”, afirmou Ualame Machado, secretário de Segurança Pública e Defesa Social.

Após o flagrante, o veículo foi desembarcado no porto onde fica a Base Candiru, para revista minuciosa. Os entorpecentes e o carro foram apreendidos e encaminhados para perícia. O homem foi apresentado à Polícia Civil, que lavrou o auto de prisão por tráfico de drogas e adotou os procedimentos cabíveis.

Palavras-chave

polícia

homem preso com drogas

base fluvial candiru
