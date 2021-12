Homem é preso com quase 40 quilos de drogas em fundo falso de veículo

Um homem foi preso em flagrante com aproximadamente 40 quilos de drogas no município de Tailândia, no nordeste paraense. A prisão foi efetuada por policiais civis, por meio da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), na noite desta terça-feira (30), na rodovia PA-150. Segundo a PC, o material foi identificado como semelhante ao crack e estava escondido no fundo falso de um carroceria. Os entorpecentes vinham do estado do Mato Grosso.

O flagrante ocorreu após uma trabalho investigativo que apontou que um indivíduo estaria transportando entorpecentes em um veículo. Diante das informações, os agentes se deslocaram ao município e fizeram a abordagem do condutor, que foi revistado e flagrado com a droga. Indagado, o homem informou que havia sido contratado por um desconhecido para fazer o transporte da droga pela quantia de R$ 10 mil.

Ainda segundo as informações colhidas, o motorista deixaria o veículo em um estacionamento no centro da cidade com as chaves na roda, e o buscaria no mesmo local após dois dias, sem qualquer contato com o receptador da droga.

"O combate ao tráfico de entorpecentes no desmantelamento de organizações criminosas com atuação interestadual e internacional, tem sido um dos principais objetivos da nossa Divisão", ressaltou o titular da Denarc, delegado João Costa.

Diante do flagrante, o motorista foi conduzido à Denarc, juntamente com o veículo e a droga apreendida, para instauração do procedimento policial. As diligências prosseguem a fim de identificar demais envolvidos na ação criminosa.