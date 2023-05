Homem é preso com mais de 6 mil maços de cigarro contrabandeados no Acre

Um homem de 38 anos foi preso na última segunda-feira (15/05) enquanto transportava mais de 6 mil maços de cigarro contrabandeados em um carro na BR-317, na região de Senador Guiomard, interior do Acre.

Segundo informações policiais, o flagrante ocorreu após a Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF-AC) receber informações sobre um veículo possivelmente envolvido no transporte ilegal de mercadorias na região. Diante disso, uma equipe foi direcionada para abordar o automóvel na BR-317 e, ao chegarem em Senador Guiomard, vizualizou um carro com as mesmas características mencionadas na denúncia, determinando assim a ordem de parada.

Ainda de acordo com a polícia, o condutor, que não possuía habilitação para dirigir, desobedeceu a ordem de parada dos agentes e realizou manobras perigosas em alta velocidade, adentrando a área urbana da cidade. Após a perseguição por diversos quilômetros, os agentes da PRF capturaram o sujeito e procederam com a abordagem. No automóvel, foram apreendidos 6.880 maços de cigarros de origem estrangeira e sem documentação fiscal.

De acordo com as declarações do suspeito à PRF, ele receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte da carga até Rio Branco. O indivíduo detido e os cigarros apreendidos foram encaminhados à sede da Polícia Federal em Rio Branco.