Homem é preso com mais de 40 papelotes de maconha no distrito de Icoaraci, em Belém

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (16) suspeito de tráfico de drogas no distrito de Icoaraci, em Belém. De acordo com a Polícia Militar, a abordagem do suspeito ocorreu no bairro do Cruzeiro, durante uma ronda policial de rotina. Ao perceber a aproximação da guarnição da PM, o homem, que não teve a identidade divulgada, tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais.

Na revista do suspeito, foram encontrados com ele um total 44 papelotes de limãozinho, um tipo de maconha modificado em laboratório para ter o efeito alucinógeno maior do que a da substância normal, além de 10 gramas da mesma droga prensada e um smartphone.

Com o flagrante, o suspeito foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Icoaraci, para prestar depoimento e seguir com os outros procedimentos cabíveis. O material foi apreendido.