Homem é preso com mais de 100 papelotes de drogas em Marituba

Um homem foi preso com mais de 100 papelotes de drogas no município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém. O suspeito, que já tinha mandado de prisão preventiva em aberto, foi flagrado com uma expressiva quantidade de entorpecentes na residência onde morava após abordagem de militares do 21º Batalhão da Polícia Militar (BPM). Segundo informações repassadas pela PM nesta quarta-feira (6), a prisão ocorreu durante ação de motopatrulhamento no bairro Canaã.

Durante a ação de policiamento ostensivo, os militares perceberam um homem com atitude suspeita na travessa Confiança. A equipe se aproximou para fazer a abordagem e, durante a revista pessoal, encontraram com o acusado uma pequena quantidade de drogas. Questionado pelos policiais, o homem acabou confessando que mantinha mais quantidade de entorpecentes na residência onde morava. Ao chegar no local indicado, os militares constataram o crime e o flagraram com 110 papelotes de drogas, cuja substância não foi informada pela PM.

Após isso, os militares também realizaram buscas no sistema Infopen - que traz informações do sistema penitenciário brasileiro - e constataram que já havia um mandado de prisão em nome do suspeito. Por isso, o homem foi preso em flagrante e conduzido junto com o material apreendido para a Seccional de Marituba onde passou pelos procedimentos cabíveis.