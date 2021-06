Homem é preso com mais de 10 quilos de maconha em Canaã dos Carajás

Um homem foi preso com mais de 10 quilos de maconha em Canaã dos Carajás, no sudeste paraense. A ação ocorreu durante uma abordagem realizada por policiais militares que atuam no 23º Batalhão da Polícia Militar (23º BPM), na madrugada de quinta-feira (3), no bairro Vale da Benção.

Segundo a PM, os agentes realizavam rondas pela área, quando suspeitaram de um veículo que trafegava pelo local. O automóvel foi parado e houve uma revista no veículo. Os policiais encontraram em uma sacola 10 barras de maconha que, ao todo, pesavam 10.821 kilos, e mais uma balança de precisão.

Indagado, o condutor do carro contou para os militares que a droga veio do estado de Goiás. O suspeito e todo o material entorpecente apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Canaã dos Carajás.

O crime de tráfico de entorpecentes está previsto no artigo 33, da Lei nº11.343/2006. A pena de reclusão vai de cinco a 15 anos de prisão, mais multa arbitrada pelo juiz.